У центрі Києва горить навчальний заклад

"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів", - повідомила вона.

В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.

Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.