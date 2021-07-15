У центрі Бухареста аварійно сів вертоліт ВПС США

У центрі Бухареста аварійно сів вертоліт Збройних сил США. Це сталося під час участі в репетиції до Дня авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на портал Aeronews .

Повідомляється, що вертоліт збив два світлових стовпи і ледве уникнув автомобільної пробки. Про травми серед пілотів та учасників дорожнього руху не повідомляється.

"Той момент, коли вертоліт армії США Black Hawk, який бере участь у репетиціях до Дня авіації (20 липня), здійснив екстрену посадку в центрі Бухареста сьогодні, 15 липня, після того, як пілоти повідомили про проблеми", - йдеться в повідомленні.