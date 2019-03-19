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Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 13:39
Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху
Фото: центр Брюсселя перекрили після повідомлення про бомбу (twitter.com/JamesCrisp6)

Через загрозу вибуху в Брюсселі оточили будівлі Єврокомісії та Ради ЄС

У центрі Брюсселя (Бельгія) перекрили вулицю через загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента The Telegraph Джеймса Кріспа.

Повідомляється, що поліція перекрила вулицю Rue D'Auderghem, на якій знаходиться представництво Британії в ЄС. Поруч з вулицею розташовані будівлі Єврокомісії та Ради ЄС, які оточені силовиками з міркувань безпеки.

Також повідомляється, що на місце прибули пожежники і кінологи. Передбачається, що пошуки вибухового пристрою будуть вестися в стороні від британського представництва.

 

Фото: центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху (twitter.com/JamesCrisp6)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах затримали третього підозрюваного у стрілянині в Утрехті. У той же час у прокуратурі підкреслили, що основним підозрюваним залишається затриманий напередодні виходець з Туреччини Гокмен Таніс.

сьогодні в Норвегії чоловік з ножем напав на персонал школи. За даними поліції Осло, в результаті атаки постраждали чотири людини (вчителі та трьох співробітників школи), їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що нападника затримали.

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