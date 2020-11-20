Центрам екстреної медицини виплатили 3,9 млрд гривень за пацієнтів з COVID-19

Центрам екстреної медицини виплатили 3,9 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 з квітня. Виплати здійснила Національна служба здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Вказано, що за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 найбільші суми отримали Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ - 516 млн гривень, Львівської області - понад 351 млн гривень та Харківської - 336 млн гривень.

НСЗУ уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги кожної області країни та столиці.

"Цим закладам НСЗУ за квітень-жовтень виплатила понад 5 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам та понад 3,9 млрд грн - за надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Загалом, 25 центрів екстреної медицини за сім місяців 2020 року отримали від НСЗУ понад 8,9 млрд грн", - сказано у повідомленні.

Надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього є безоплатним.

Нагадаємо, за лікування пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на цю хворобу Національна служба здоров'я виплатила лікарням понад 8 млрд гривень. Договір з НСЗУ на стаціонарне лікування таких пацієнтів мають 429 медзакладів.

Як писало РБК-Україна, раніше у НСЗУ заявили, що вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться у близько 20 тисяч гривень. Якщо ж хворий знаходиться на інтенсивній терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 тисяч гривень.