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Центральная Америка готовится к шторму "Сара": где есть риск наводнений

Фото: тропический шторм "Сара" усиливается (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Страны Центральной Америки готовятся к последствиям тропического шторма "Сара". Стихия охватила побережье Гондураса в пятницу, принеся ливни и риск опасных для жизни наводнений, местные власти уже заявили, что это "может стать катастрофическим событием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Угроза для Центральной Америки

На утро пятницы скорость ветра тропического шторма "Сара" достигала 45 миль в час, с возможностью дальнейшего усиления. Если центр шторма останется вдали от северного побережья Гондураса, погодные условия в Центральной Америке могут значительно ухудшиться в ближайшие дни.

Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) предупредил, что шторм принесет опасные для жизни наводнения и осадки до 30 дюймов в отдельных районах Гондураса. Значительное количество осадков ожидается и в других частях Центральной Америки, что может вызвать внезапные наводнения и оползни.

Шторм начал проявлять себя уже в четверг, обрушив тропические ливни на Гондурас и Никарагуа. В регионе также усиливаются ветры, что вызывает дополнительные опасения.

К воскресенью шторм может достигнуть Белиза, принося штормовой нагон и порывистый ветер. Вдоль побережья региона введены предупреждения о тропическом шторме.

Прогнозируемое распространение шторма "Сара" (скриншот сайта CNN)

Что известно о шторме "Сара"

Шторм "Сара" стал 18-м поименованным штормом в текущем сезоне ураганов в Атлантике. Эксперты отмечают, что необычно высокая температура воды, вызванная изменением климата, способствует активности тропических штормов даже в ноябре.

Тем не менее прогнозы показывают, что "Сара" ослабнет после пересечения суши в Центральной Америке и на полуострове Юкатан. Из-за недостатка теплой воды, необходимой для его выживания, шторм, вероятно, не сможет достичь Мексиканского залива.

Специалисты отмечают, что такая траектория и ослабление шторма - хорошая новость для побережья США, которое в этом году уже пережило пять разрушительных ураганов.

Подготовка и меры безопасности

Местные власти Гондураса и Никарагуа продолжают следить за развитием ситуации. Жителям рекомендуют принимать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации из зон повышенного риска.

Напомним, что на американское побережье Флориды надвинулся ураган "Хелен", он стал одним из крупнейших в США за всю историю наблюдения. Ураган начался 26 сентября после 23 часов по американскому времени. Первым под удар попал берег района Биг-Бенда во Флориде.

Кроме того, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах в результате стихии.

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