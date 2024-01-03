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Центр Винницы остался без света: что говорят в горсовете

Фото: в Виннице пропал свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Центр Винницы сегодня, 3 января, остался без света из-за аварийного отключения на высоковольтной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винница.info.

По данным Круглосуточной стражи Винницы, в связи с тем, что отключение аварийное. пока нет информации о том, когда электроэнергия будет восстановлена.

"Сейчас без света улица Киевская, Театральная, частично Пятничаны и центр города. По времени пока сориентировать не можем, ведь это аварийное отключение. Сейчас бригада занимается и работает над этим", - отметили в Круглосуточной страже.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, вчера в результате массированного ракетного обстрела обесточивались высоковольтные линии и подстанции в Киевской области. В Киеве было обесточено почти 260 тысяч абонентов, в области - более 184 тысяч.

Однако по состоянию на утро 3 января в Киеве и области свет восстановили у всех потребителей, которые были обесточены из-за массированных ракетных обстрелов. 

В Николаевской области из-за взрыва возле подстанции отключилась линия ВЛ 150 кВ, обесточивались бытовые потребители, которые были оперативно запитаны.

При этом снизили генерацию 6 ВЭС - вечером 2 января работа станций была восстановлена.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов России по энергосистеме читайте в материале РБК-Украина.

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