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Центр України накриють грози, град і шквали

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 08:25
Центр України накриють грози, град і шквали Фото: Україну накриє дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у центральних та південних областях. Україну накриють грози, град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози,в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, 26 серпня в половині областей України очікуються дощі. Водночас, у східних та південних областях буде спекотно.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Крім того, стало відомо, яка погода буде у вересні. Відповідний прогноз опублікував УкрГідрометцентр.

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