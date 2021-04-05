Центр Полтави перекрили протестувальники: рух транспорту обмежено

Станом на зараз перекрили в'їзди на вулиці Сінна та Зигіна. Тепер машин на дорозі немає. Громадський транспорт теж не може їхати. Автобуси розвертаються, а тролейбуси стоять. З них виходять пасажири. Водії транспорту обурюються перекриттю дороги.
У Полтаві продовжується протест підприємців через жорсткий карантин. Центральні вулиці перекрили.
Про це повідомляє видання "Зміст".
Станом на зараз перекрили в'їзди на вулиці Сінна та Зигіна. Тепер машин на дорозі немає. Громадський транспорт теж не може їхати. Автобуси розвертаються, а тролейбуси стоять. З них виходять пасажири. Водії транспорту обурюються перекриттю дороги.
Протестувальники планують звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням висловлення недовіри голові Полтавської обласної державної адміністрації.
Також підприємці вимагають виплати соціальної допомоги від уряду та рівних умов для працівників різних ринків в умовах локдауну.
Нагадаємо, у Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну.
Зазначимо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.