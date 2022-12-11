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Центр оккупированного Донецка снова под обстрелом: есть "прилеты" и пожары (видео)

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Донецк, Воскресенье 11 декабря 2022 15:49
Центр оккупированного Донецка снова под обстрелом: есть "прилеты" и пожары (видео) Фото: центр оккупированного Донецка снова под обстрелом (t.me/Novostidnua)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 11 декабря снова "громко". Город находится под обстрелом, зафиксированы "прилеты" и пожары в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Как пишут местные издания, под обстрел попал Киевский район Донецка, начался пожар в районе рынка "Маяк". Под огнем находился также и Ворошиловский район.

В сети пишут, что в результате обстрела была повреждена газовая труба на ул. Университетской. Там загорелся пожар, который потушили.

"Прилеты" зафиксировали и на улице Челюскинцев, а также Молодых Шахтеров. Вместе с тем сообщается и об обстреле улицы Артема.

Напомним, что вечером, 9 декабря оккупированный Донецк также был под вражеским обстрелом О "прилетах" сообщали на территории Крытого рынка, на бульваре Шевченко и других местах центральной части города. Из-за атак в городе были массовые пожары.

Добавим, что 6 декабря войска РФ также обстреляли центральные районы Донецка и обвинили в своей манере украинских военных. Впрочем, Центр Стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг обвинения оккупантов.

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