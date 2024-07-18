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Центр Одессы остался без воды из-за аварии: что произошло и когда обещают восстановить

Четверг 18 июля 2024 23:44
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Центр Одессы остался без воды из-за аварии: что произошло и когда обещают восстановить Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Одессе из-за аварии в трех центральных районах прекращено водоснабжение. Последствия должны быть устранены до 12:00 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и сайт "Инфоксводоканала".

По словам мэра, произошел аварийный прорыв водопровода. Без воды остались жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к нему улицы, а также Хаджибейского и Киевского районов из-за "возможного снижения давления".

Труханов рассказал, что произведена раскопка на месте аварии и обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. По его словам, чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, а также их труднее и дольше ремонтировать.

К ремонтным работам, по информации мэра, привлечены все бригады аварийных служб "Инфоксводоканала", которые будут работать круглосуточно.

"Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, ориентировочное время восстановления водоснабжения – до 12:00 19 июля", - написал Труханов.

"Инфоксводоканал" уточняет, что Приморский район отключен от воды весь, а Хаджибейский и Киевский - частично.

Напомним, сегодня вечером, 18 июля, в Одессе раздался звук взрыва. Перед тем в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения по городу.

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Одесса Геннадий Труханов
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