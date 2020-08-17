Центр "Мамин дом" - унікальне рішення для батьків і дітей

20 років турботи. Уважні дитячі лікарі, досвідчені педагоги, експерти дитячих товарів. Мамин дім - перший багатопрофільний центр для здоров'я, розвитку і покупок для мам і дітей. Ми об'єднали в собі все, що потрібно для щасливого материнства:

дитяча поліклініка;

магазин для мам і дітей;

центр раннього розвитку.

Все це в центрі для майбутніх мам і дітей Мамин Дом.

Поліклініка «Мамин дом»

Записатися до педіатра і отримати рекомендації вузьких фахівців. Зробити масаж грудничку. Пройти медичне обстеження, УЗД, здати аналізи в сучасній лабораторії. Все це можна зробити в поліклініці «Мамин дім». Швидко і надійно.

І головне, без призначень «про всяк випадок». Наші лікарі дотримуються принципів доказової медицини та європейських стандартів лікування. 80% всіх питань, пов'язаних зі здоров'ям малюка вирішує педіатр. Уважність і регулярні профілактичні огляди дозволяють помітити порушення і запобігти розвитку хвороби.

Для зручності батьків в поліклініці розроблені програми річного педіатричного спостереження за здоров'ям малюка:

«Новонароджений» і «Новонароджений +» - з перших днів і до року;

«Твій особистий педіатр».

Програми дозволяють скласти індивідуальний план відвідувань, включають консультації вузьких лікарів і виклик педіатра додому. До речі, послуга виклик лікаря додому доступна не тільки в рамках програми. Адже не завжди є можливість приїхати в поліклініку.

З програмою «Сімейна» ви зможете тримати під контролем здоров'я всіх членів сім'ї. Батьки і дитина можуть в разі потреби використовувати весь комплекс послуг поліклініки:

діагностика;

амбулаторне лікування;

консультації лікарів;

вакцинація для дітей і дорослих.

Магазин «Мамин дом»

Дитячий магазин, в якому можна знайти все від пляшечок - до меблів в дитячу кімнату і прогулянкових колясок. Ми поділяємо відповідальність за безпеку мами і малюка. При підборі товарів враховуємо рекомендації педіатрів і педагогів Маминого будинку.

Чи не можете визначитися з моделлю автокрісла або вибираєте білизна для годування? Кваліфіковані продавці допоможуть зробити правильний вибір. Тим більше, що всі товари представлені в залах: одяг, іграшки, коляски, меблі.

Покупки можна зробити в одному з магазинів, які працюють в містах Харків та Київ. А можна прямо з дому - в інтернет-магазині. Асортимент в магазинах і на сайті однаковий. Робіть покупки так, як вам зручно!

Центр розвитку «Мамин дом»

Курс підготовки до пологів і йога для вагітних допоможуть підготуватися до появи дитини фізично і емоційно. Відчути підтримку в важливий для кожної жінки момент. Заняття проводять практикуючі перинатальні психологи, які знають все про пологи і материнство.

Дитячі розвиваючі заняття

Розвиваючий центр для дітей працює з малюками від року до шести. Разом з педагогами хлопці знайомляться з навколишнім світом, вчаться говорити, займаються творчістю. Кожне заняття доповнюють рухливі ігри і фізична активність.

Підготовка до школи

Для малюків постарше відкрита дитяча школа раннього розвитку. Заняття побудовані як у справжній школі. Так малюк легше адаптується, коли стане першокласником.

Якість товарів і послуг центру «Мамин дім» підтверджують теплі відгуки мам, які ось уже два десятиліття ділять з нами приємні клопоти материнства.

Прийшовши до нас, ви отримаєте європейські стандарти обслуговування і якості за доступними цінами.