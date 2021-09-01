Центр Копенгагена заборонять відвідувати людям з кримінальним минулим

Поліція Копенгагена (Данія) оголосила про створення чотирьох зон "нічного життя", які дозволять застосовувати певні обмеження. Зокрема, заборону на відвідування цих зон для людей з кримінальним минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Повідомляється, що чотири райони поблизу центральної частини Копенгагена будуть вважатися "зонами нічного життя". Раніше судимі за певні види злочинів можуть бути позбавлені доступу в ці зони на строк до двох років. Рішення вступить в силу 14 вересня.

Всі ці зони знаходяться недалеко від центральної частини міста - в районах Вестербро і Внутрішнє місто. За порушення заборони загрожує штраф у розмірі 10 000 крон (більше 1 500 доларів) і до 30 діб тюремного ув'язнення за повторне порушення.

Зональні заборони можуть застосовуватися до осіб, які притягувалися до відповідальності за певні злочини проти особи або злочини зі зброєю.