Центр Києва на вихідних перекриють через марафон: список вулиць

Так, на вихідних з 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня будуть перекриті вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул.Софіївської).

При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону будуть перекриті наступні вулиці:

з 5:00 до 22:00

вул. Алли Тарасової,

вул. Мала Житомирська,

вул. Трьохсвятительська,

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку),

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі),

з 8:00 до 10: 30

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги),

площа Перемоги,

з 8:00 до 11:00

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого),

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської),

вул. Жилянська,

вул. Велика Васильківська (від вул. фізкультури до Бессарабської площі),

з 8:00 до 12:00

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка),

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка),

вул. Хрещатик,

Європейська площа,

Музейний провулок,

вул. Грушевського,

з 8:00 до 12:30

Петровська алея,

Паркова дорога,

Алея Героїв Крут,

з 8:00 до 15:30

вул. Нижній Вал,

вул. Глибочицька,

Глибочицький проїзд,

з 8:00 до 16:00

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської),

вул. В'ячеслава Чорновола,

вул. Січових Стрільців,

з 8:30 до 13:00

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона),

вул. Лаврський,

вул. Запечерная,

бульвар Дружби народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької),

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ра Дружби Народів),

з 8:45 до 13:00

проспект Соборність,

вул. Сверстюка,

Русанівський канал,

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона),

Русанівська набережна (від вул. ентузіастів до мосту Патона),

з 8:45 до 13:30

Набережне шосе (в напрямку моста Патона),

з 8:45 до 15:30

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі),

з 9:00 до 14:30

вул. Трухановська,

з 9:30 до 14:30

обмеження руху на північному мосту (у напрямку проспекту Бандери),

з 9:30 до 15:30