Центр Києва скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на Подолі та бульварі Лесі Українки

У четвер, 24 жовтня, у столиці утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська". Також пробки утворились на Подолі, на вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська.

Пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Саксаганського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, біля станцій метро "Золоті ворота", "Університет".

Фото: пробки (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на мосту імени Патона, Дарницькому та Південному мостах.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Володимира Маяковського, вулиці Оноре де Бальзака, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 24 на 25 жовтня буде на годину продовжена робота метро. У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Крім того, у Києві обмежили рух на вулиці Казимира Малевича. Обмеження діяло з 22:00 23 жовтня з 08:00 24 жовтня.