ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Центр Києва скували пробки

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 08:42
Центр Києва скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на Подолі та бульварі Лесі Українки

У четвер, 24 жовтня, у столиці утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська". Також пробки утворились на Подолі, на вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська.

Пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Саксаганського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, біля станцій метро "Золоті ворота", "Університет".

Центр Києва скували пробкиФото: пробки (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на мосту імени Патона, Дарницькому та Південному мостах.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Володимира Маяковського, вулиці Оноре де Бальзака, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 24 на 25 жовтня буде на годину продовжена робота метро. У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Крім того, у Києві обмежили рух на вулиці Казимира Малевича. Обмеження діяло з 22:00 23 жовтня з 08:00 24 жовтня.

Київ скували затори: карта Київ скували пробки
Новини України пробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся