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Центр Києва сьогодні перекриють: де і скільки триватимуть обмеження

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 вересня у Києві перекриють рух транспорту. Причиною тому є проведення спортивного марафону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде обмежено рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття руху 18-19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття руху 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз - із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська - із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) - із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 11:00
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) - із 07:00 до 11:00;
  • вул. Труханівська - із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро - із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе - із 07:00 до 11:00.

Крім того, за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту. Про їх зміни КМДА повідомить додатково.

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КиївОбмеження руху