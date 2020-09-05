Центр Києва через аварію залишився без світла

Фото: ремонтні роботи (РБК-Україна)

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію без світла залишилися 34 будинки і 12 установ.

Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

Так, без електроенергії залишилися будинки на вулицях Хрещатик, Дарвіна, Шовковичній, Бессарабська.

"Працюємо над ремонтом обладнання та поетапним переходом клієнтів на резервне харчування", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що електропостачання у будинках відновиться орієнтовно в 13:00.

Нагадаємо, 3 вересня в Києві сталася аварія на підстанції "Приорська", в результаті чого були знеструмлено сотні будинків.

Крім того, в серпні в центрі Києва через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Додамо, що раніше на Майдані Незалежності сталася аварія на електромережах через що залишилися без світла фонтани, ТЦ і найближчі будинки.