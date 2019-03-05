Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» Хорольського заводу дитячих продуктів харчування

Центр Экспертиз Тест отметил знаком отличия смесь «Малиш» на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой, которую производит ООО «Хорольский завод детских продуктов питания».

Таким образом, эксперты подтвердили, что специальная молочная смесь «Малиш» является одним из вариантов докорма деток с четырех месяцев, в случае, если малыши плохо набирают вес или у мамы есть проблемы с грудным вскармливанием. Ведь, молочная смесь максимально адаптирована под потребности ребенка: в ее составе нет генномодифицированных продуктов, глютена и пальмового масла.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания оценил также «Центр сертификации «Халяль». Своим знаком качества он отметил торговые марки предприятия «Малиш», «Малышка», «Малютка» и «Малютка Premium».

Напомним, по данным отчета по аудиту компании «АСНильсен Юкрейн», Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года. Доля завода на рынке заменителей грудного молока в прошлом году составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте.

При этом бренды завода «Малютка» и «Малиш» (товарная позиция «Смесь сухая на молочно-зерновой основе из гречневой муки») стали лидерами в категории сухих смесей для детского питания по показателям SalesValue и SalesVolume.



