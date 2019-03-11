У ціні газу для населення частка "Волиньгаз Збуту" складає близько 2%

Такий рівень націнки затверджений діючим законодавством у сфері газопостачання

С установленной правительством цены кубометра газа для населения (8,55 гривен), ООО "Волыньгаз Сбыт" получает лишь 0,19 коп. (или 2,19 %). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такой уровень наценки утвержден действующим законодательством в сфере газоснабжения. За эти средства компания развивает сервисы для клиентов, проводит юридическое обеспечение работы с долгами и другие социально-важные функции. Но сейчас возникла угроза повышения банковской комиссии, после чего почти треть средств на услуги поставки газа по ПСО будут потрачены на формирование прибыли финансового учреждения.

По словам пресс-службы, ООО "Волыньгаз Сбыт", согласно постановления КМУ №867, выполняет возложенные на него правительством спецобязательства по поставке газа жителям Волынской области по регулируемой государством цене. На сегодня большинство клиентов, которые получают услуги "Волыньгаз Сбыта", это бытовые потребители газа. Обслуживание бытовых потребителей предполагает не только осуществление начислений и сбор платежей за газ, но и обеспечение комплекса сложных бизнес-процессов.

"Поставки газа населению, кроме сбора средств за потребленный газ, включает в себя тесное взаимодействие с клиентами, решение их проблемных вопросов. А это ежедневная и кропотливая работа. В наши обязанности входит организация работы центров обслуживания и онлайн-сервисов, качественная обработка данных лицевых счетов, контроль и проведение начислений по льготам и субсидиям, сотрудничество с органами соцзащиты, печать и доставка значительного количества квитанций, квалифицированная договорная и претензионная работа, прочее", - объясняет директор "Волыньгаз Сбыта" Николай Тищук

Также в пресс-службе отметили, что единственным источником доходов для обеспечения деятельности компании является торговая надбавка, которая не может превышать 2,5% от закупочной цены газа в НАК "Нафтогаз" Украины. Расчет наценки производится в соответствии с п.12 №867 Постановления КМУ от 19.10.2018 года. Таким образом, после распределения средств среди других участников газового рынка, которые поступили на спецсчет общества, с одного оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа, компании остается 0,19 коп. одним из проблемных вопросов, который в компании, связано с принятием постановления КМУ №1176 от 28.12.2018 г.

"Документ предоставил право "Ощадбанку" прописать в договоре комиссионное вознаграждение в размере 0,7% от общей суммы перечисленных платежей по субсидиям. Таким образом чиновники пытаются переложить покрытие всех расходов банка, связанных с реализацией механизма предоставления субсидий в денежной форме, исключительно на исполнителей коммунальных услуг, - отмечает Николай Тищук. - Несмотря на то, что наша торговая наценка осталась на том же уровне, у компании нет дополнительных средств на возмещение таких расходов".

По словам пресс-службы, при предоставлении услуг "Волыньгаз Сбыт" тратит значительную часть тарифных средств на социально-важные функции. Так, только работа контакт-центра, который ежедневно обрабатывает звонки и запросы тысяч потребителей, SMS и е-mail информирование, обходится компании в 634,1 тыс. гривен на год. Система учета расчетов в разрезе каждого бытового потребителя, в том числе в части предоставленных льгот и жилищных субсидий – более 599,2 млн гривен в год.