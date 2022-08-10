Ціна "зеленої" енергії в Україні нижче вартості звичайної електроенергії в Європі, - нардеп

Вироблена в Україні електроенергія з відновлюваних джерел енергії коштує в рази менше, ніж вартість електрики на ринку Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер у Facebook .

"Минулого року середньозважений зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г. Цим можна констатувати хибність розповсюдженого міфу про ніби-то дорогий "зелений" тариф. Як ми бачимо, вартість зеленої генерації просто неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС, адже тільки на минулому тижні ціни злітали до рекордних 500 євро/МВт-г", - написала вона.

Буймістер зазначила, що для проходження зими та збереження прибутків з експорту електроенергії державні органи влади мають забезпечити стабілізацію галузі "зеленої" енергетики.

Вона додала, що для цього необхідно зупинити численні ініціативи по скасуванню "зеленого" тарифу, та розблокувати кошти на рахунках "Укренерго" для виплати "зеленій" генерації.

"Ми максимально наочно бачимо в цифрах, що всі спекуляції навколо скасування "зеленого" тарифу це дешевий популізм, який не приведе до процвітання нашої країни", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, за даними державного підприємства "Оператор ринку" ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі.

В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.