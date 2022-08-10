ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цена "зеленой" энергии в Украине ниже стоимости обычной электроэнергии в Европе, - нардеп

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 13:47
Цена "зеленой" энергии в Украине ниже стоимости обычной электроэнергии в Европе, - нардеп Фото: цена "зеленой" энергии в Украине ниже стоимости обычной электроэнергии в Европе (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Произведенная в Украине электроэнергия из возобновляемых источников энергии стоит в разы меньше, чем стоимость электричества на рынке Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер в Facebook.

"В прошлом году средневзвешенный зеленый тариф для солнечной генерации составлял около 140 евро/МВт-ч, для ветровой - 100 евро/МВт-ч. Этим можно констатировать ошибочность распространенного мифа о якобы дорогой "зеленый" тариф. Как мы видим, стоимость зеленой генерации просто несопоставима с реальными ценами электроэнергии в ЕС, ведь только на прошлой неделе цены взлетали до рекордных 500 евро/МВт-ч", - написала она.

Буймистер отметила, что для прохождения зимы и сохранения прибылей по экспорту электроэнергии государственные органы власти должны обеспечить стабилизацию отрасли "зеленой" энергетики.

Она добавила, что для этого необходимо остановить многочисленные инициативы по отмене "зеленого" тарифа, и разблокировать средства на счетах "Укрэнерго" для выплаты "зеленой" генерации.

"Мы максимально наглядно видим в цифрах, что все спекуляции вокруг отмены "зеленого" тарифа это дешевый популизм, который не приведет к процветанию нашей страны", - подытожила нардеп.

Напомним, по данным государственного предприятия "Оператор рынка" цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе.

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час. В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Евросоюз
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк