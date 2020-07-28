Ціна вугілля за імпортним паритетом комерційно виправдана, - нардеп

Ціноутворення на вугілля за принципом імпортного паритету (ціна на хабі плюс доставка в Україну) з комерційної точки зору виправдана для українського ринку.

Про це повідомив народний депутат Максим Єфімов.

"Питання не знаходиться в площині просто: паритет - це добре чи погано. Я думаю, що паритет - це комерційна частина. Соціальна частина - це те, що ставить держава перед "Центренерго" як держкомпанією, цілі і завдання", - заявив нардеп, коментуючи підписання "Центренерго" контракту на купівлю вугілля за формулою "Роттердам+".

За його словами, соціальна функція для "Центренерго" полягає у підтримці державних вугледобувних підприємств.

"Якщо вона несе соціальну функцію, то вона повинна купувати вугілля у державних шахт. Єдине, що ціноутворення може бути різний, тому як соціальна функція, а це підтримка шахтарів, вона включена в вартість", - додав нардеп.

Ціну 1650 грн/т за контрактом "Центренерго" Єфімов назвав близькою до найнижчою ціною імпорту.

На його думку, держава повинна сьогодні стимулювати видобуток на державних шахтах, щоб була можливість відмовитися від імпорту вугілля взагалі.

Нагадаємо, 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +".

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр.

Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.