Ціна на технологічний газ, закладена в тарифах на доставку, вдвічі нижча ринкової, - глава АГРУ

"У поточних тарифах на розподіл тільки 30% коштів передбачено на придбання технологічного газу - для виробничо-технологічних витрат, - зазначив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов. - На сьогодні вартість такого газу закладена в тарифі підприємств на рівні 7 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів, а ринкова ціна становить близько 15800 гривень за тисячу кубічних метрів, і це за умови передоплати. У такій ситуації критичним є рівень розрахунків підприємств ТКЕ і ТЕЦ перед операторами газорозподільних систем".

За його оцінками, виробники тепла для потреб населення в цілому по Україні заборгували газорозподільним компаніям понад 1 млрд гривень. Глава АГРУ зазначив, що поряд з невідповідністю ціни газу на виробничо-технологічні потреби, це не дозволяє їм закуповувати газ на вільному ринку. Тому оператори ГРМ вимушено користуються так званою послугою врегулювання щодобових небалансів. Ціна такого газу з усіма штрафними коефіцієнтами становить понад 22 тисячі гривень.

На думку Дениса Сенектутова, прийнятий законопроект № 3508-д тільки погіршить ситуацію в газорозподільній галузі. Документом пропонується впровадити списання до 80% тарифної виручки операторів ГРМ, в рахунок оплати технологічного газу.

"Але частка коштів на ці цілі в тарифі становить тільки 30%. На його думку, в даній ситуації інтереси операторів ГРМ могли б бути враховані, тому як від механізму безакцептного списання буде залежати виконання інвестпрограм, модернізація мереж до опалювального сезону і навіть установка лічильників", - заявив глава АГРУ.

Нагадаємо, що тарифи на доставку газу щорічно встановлюються НКРЕКП. Діючі тарифи на розподіл природного газу затверджені постановами Регулятора 16 і 30 грудня 2020 року. Частка коштів і вартість газу для технологічних потреб визначається для кожного Оператора ГРМ окремо. На момент затвердження тарифів на розподіл ринкова вартість газу вже перевищувала 7500 гривень за тисячу кубічних метрів з ПДВ. У тарифах же досі закладена вартість технологічного газу на рівні 7000 гривень за тисячу кубічних метрів з ПДВ.