Ціна нафти Brent піднялася вище 97 доларів вперше з 2014 року

Вартість одного бареля нафти марки Brent з постачанням у квітні у вівторок 22 лютого перевищила 97 доларів вперше з вересня 2014 року. У порівнянні з котируваннями на відкритті торгів, ціна нафти додала близько 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів лондонській біржі ICE.

Нафта дорожчає з кінця січня. 26 січня вона зросла до 90 доларів за барель, на таких позначках нафта не торгувалася з жовтня 2014 року.

До початку лютого на тлі геополітичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході вартість квітневого ф'ючерсу перевищила 92 долари, а до 11 лютого - 95 доларів.