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Ціна нафти Brent піднялася вище 74 доларів за барель

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 15:27
Фото: морська бурова платформа (flickr.com/Ken Hodge)
Фото: морська бурова платформа (flickr.com/Ken Hodge)

Вартість бареля нафти Brent становить 74,09 доларів за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 5 червня 2018 року, становить понад 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:23 5 червня ціна бареля нафти Brent перебуває на рівні 74,09 доларів за барель. Це на 2,14% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, 31 травня ціна нафти Brent піднялася вище 77 доларів за барель.

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.

США просять ряд країн ОПЕК збільшити видобуток нафти, - Bloomberg Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель
Теги публікації: нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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