Ціна на нафту знизилася через зростання кількості бурових установок у США

Тиск на ціни також надали повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі Wood River

В понедельник, 11 февраля, цены на нефть снизились в связи с увеличением числа буровых установок в США и падением финансовых рынков из-за сохраняющихся опасений о торговле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трейдеров, пишет агентство, давление на цены также оказали сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Wood River (совместное предприятие Phillips 66 и Cenovus Energy Inc - в штате Иллинойс).

К 09:17 фьючерсы на нефть Brent потеряли 0,77 процента до 61,62 долларов, а на американский сорт WTI - 1,21% до 52,08 долларов.

Кроме того, сообщается, что американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок во второй раз за три недели. В частности, число буровых выросло на 7 до 854 за неделю, завершившуюся 8 февраля, указав на продолжение увеличения добычи в США. Более резкому снижению цен на нефть препятствуют санкции США против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

"Проблемы в Венесуэле продолжают поддерживать цены. Появились сообщения о том, что PDVSA пытается найти новые рынки для своей нефти после того, как США ввели дополнительные санкции против страны", - сообщили в понедельник аналитики банка ANZ.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent 8 февраля 2019 года опустилась ниже 62 долларов за баррель.