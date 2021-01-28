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Ціна на газ: тенденція до зниження може продовжитися навесні

Київ, Четвер 28 січня 2021 11:34
Ціна на газ: тенденція до зниження може продовжитися навесні
Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зараз на ринку спостерігається зниження цін на природний газ. Тарифи для населення будуть обговорюватися після опалювального сезону в залежності від ситуації.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу у Верховній раді, який транслювався на каналі парламенту в Youtube.

"Зараз ми бачимо тренд на зниження ціни. Сподіваємося, що він буде продовжуватися", - сказав він.

Тарасюк зазначив, що тарифи для населення будуть обговорюватися.

"Після опалювального періоду ми сядемо за круглий стіл з НАК "Нафтогаз" і будемо дивитися на ціну газу, на ринок", - підкреслив голова НКРЕКП.

Він виловив сподівання, що підвищення тарифів у наступному періоді не буде. "Хоча це нам підкаже ринок", - заявив Тарасюк.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

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