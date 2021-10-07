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Ціна на газ в Європі впала нижче 1000 доларів

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Четвер 07 жовтня 2021 11:24
Ціна на газ в Європі впала нижче 1000 доларів Фото: газ в Європі різко подешевшав (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Біржова ціна на газ в Європі впала нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Протягом тижня паливо торгувалося вище цієї позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Повідомляється, що ціна на газ продовжує знижуватися і станом на 10:30 за київським часом опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. В ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до 973 доларів.

При цьому на відкритті торгів ціна становила 1250 доларів. Таким чином, індекс TTF розгубив більше 22% до значення попереднього торгового дня.

Нагадаємо, ціни на газ перейшли до падіння на заявах президента Росії Володимира Путіна про те, що Російська Федерація в ситуації з транзитом газу не буде нікого ставити в незручне становище, включаючи Україну.

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Ціна на газ Газ
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