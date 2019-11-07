Цемах готовий дати Нідерландам свідчення у справі MH17

Переданий Росії в рамках обміну полоненими фігурант справи MH17 Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим з Нідерландів. Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, передають російські ЗМІ.

За словами адвоката, Цемах готовий давати свідчення при забезпеченні його прав.

"Допит може проходити лише у нього на батьківщині, на Донбасі", - зазначив Кучерена і додав, що Цемах має намір довести невинуватість.

При цьому, за словами адвоката, Цемах опинився в тупиковій ситуації, оскільки оголошений у розшук в Росії, через що не може виїхати на російську територію.

Нагадаємо, раніше Нідерланди попросили Росію про сприяння в допиті Цемаха після того, як українська сторона передала його в рамках вересневого великого обміну полоненими.

Відзначимо, за даними слідства, на момент катастрофи рейсу MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий літак.

Операція по затриманню Цемаха пройшла в червні 2019 року, коли українські спецслужби вивезли його з території так званої "Донецької народної республіки" як свідка у справі про катастрофу MH17.