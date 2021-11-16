Доцільно запропонувати відправити військовий контингент на допомогу Польщі, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає за доцільне запропонувати Польщі відправити обмежений контингент українських військових для допомоги у вирішенні міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі телеканалу "UA:Перший".

"Щоб наші військові на добровільній основі разом із польськими збройними силами захищали кордони Європейського союзу", - сказав депутат.

На думку Дунди, це було б проявом позиції країни-союзника та зміцнило б нашу співпрацю з ЄС та НАТО у сфері безпеки.

"Це має бути наша функція (захист ЄС, - ред.) у Європейському союзі", - наголосив він.

Нардеп також привітав готовність Великобританії відправити в Україну спецназ у разі загострення ситуації на кордоні з Росією і назвав цю позицію "першим реальним кроком підтримки з боку союзників".