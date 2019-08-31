Мета РФ - посадити наших аграріїв на голку, - радник Зеленського

Фото: Олег Устенко (УНІАН)

Устенко зазначив, що економічні відносини з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з боку РФ

Економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що введення санкцій відносно продукції з Росії (зокрема - російських мінеральних добрив) - це питання геоекономічних процесів, які відбуваються зараз у світі, в тому числі і в наших взаєминах з РФ. Про це Устенко сказав під час круглого столу "Вплив санкцій щодо РФ на українську промисловість і економіку. Приклад хімпрому і АПК", організованого Міжнародним фондом Блейзера та Інститутом Горшеніна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

Устенко заявив, що ідея введення санкцій проти РФ виникла не вчора і не сьогодні. Радник президента нагадав, що торгово-економічні відносини України з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з російської сторони, навіть коли взаємини здавалися непоганими.

"З 2014 року вже очевидно просто різко змінилася ситуація, і обмежувальні заходи, які були введені для наших машинобудівників на території РФ, вони не були підкріплені фактично ніяким чином обмежувальними заходами з нашого боку. І 15 травня (2019 року - ред.) те рішення, яке було ухвалене в Україні з приводу введення санкцій проти частини виробників з боку РФ, абсолютно повністю підтримувалося офісом президента, і полягало в тому, щоб були введені обмежувальні заходи і щодо російського імпорту, включаючи хімічну продукцію, а саме - добрива", - нагадав радник Зеленського.

"Уявіть собі, що наші підприємства-виробники добрив, які лежали в руїнах протягом як мінімум останніх кількох років, раптом почали слабо, але все-таки піднімати голову. Вони почали реально працювати. І тут я вас адресую до того послання, яке було у президента Зеленського під час інавгураційної промови, коли він сказав, що не хоче, щоб українці коли-небудь ще плакали. І в перекладі на економічну мову це означає, що він думає в тому числі не тільки про економічне зростання, але він думає і про зайнятість населення. А все-таки хімпром - це ще й величезні питання, пов'язані із зайнятістю населення. Я вже не кажу з приводу того, що є цілі регіони, де подібного роду хімпідприємства є фактично містоутворюючими підприємствами. Я не кажу з приводу того, що є ще безпосередні впливи на бюджетну ситуацію, тому що це великі платники податків. Я не кажу з приводу того, що це питання вирішення соціальних питань, які є в окремо взятих регіонах. Я вже й не кажу з приводу того, що деякі основні гравці нашого ринку хімдобрив перебувають на тих територіях, які, загалом близькі до зони проведення військових дій, і, як ви бачили в масі заяв, які робив президент Зеленський, він особливо таргетує той регіон і говорить про необхідність його відновлення", - заявив Устенко.

За словами радника президента, ініціювати подібного роду дискусію необхідно, тому що на ринку мінеральних добрив сплетено відразу велику кількість гравців.

"З одного боку - хіміки, які мають свої власні вузькогалузеві інтереси, які, в тому числі, стикаються з нашими загальними державними інтересами. З іншого боку переговорного процесу і столу перебувають українські аграрії", - зазначив Устенко.

За словами економіста, в короткостроковій перспективі завжди існує ризик можливого стрибка у вартості товару, який обмежується на ввезення в країну.

"Наскільки я розумію, саме в умовах України він і не спрацював через цілу низку причин. Але в той же час ми з вами маємо право і очікувати, що така ситуація не триватиме тривалий період часу", - заявив Устенко.

На думку Устенка, стратегія з боку російських виробників добрив на українському ринку полягала в тому, щоб видавлювати з нього вітчизняного товаровиробника. "Щоб посадити на подібного роду голку в середній і довгостроковій перспективі вже наших аграріїв, які, очевидно, розуміють ризики, які для них би йшли в середній і довгостроковій перспективі від подібного захоплення ринку з усіма подальшими проблемами, які могли виникнути для української економіки", - зазначив радник президента.

Устенко припустив, що в найближчій статистиці найімовірніше будуть відображені скачки ввезення добрив з територій тих країн, які традиційно ці добрива не виробляли і активно з Україною добривами не торгували.

"Точно так само, як відбувалося з обхідними каналами для імпорту на територію України, але вже не з території РФ, а з території Білорусі, Казахстану, наших друзів на західних кордонах, які активно використовують подібного роду тимчасові переваги, які виникають в торгівлі", - заявив Устенко.

Під час круглого столу генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов також заявив, що ФРУ розробила і подала до Кабінету міністрів стратегію розвитку хімічної галузі України.

"Головне сьогодні в цій стратегії - це робоче місце. Без робочого місця у нас не буде ні людей, ні податків, ні країни. Ми повинні розуміти, що, експортуючи сьогодні сировинну групу товарів, а імпортуючи все, що пов'язано з хімією, як приклад, ми країну не побудуємо. Не буде ні семи відсотків, ні мільйонів робочих місць", - заявив глава ФРУ.