Это предательство государственных принципов. Зеленский отреагировал на скандалы с депутатами и военкомами

По словам Зеленского, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности.

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это предательство интересов - это предательство государственных."

Президент отметил, что в то время как одни на днях ищут оружие для государства, другие пропагандируют внутреннее предательство и личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость.

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все должностные лица. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы больше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их соединить с бизнесом, с ними - с друзьями."

Скандал с военкомом

Позже СМИ выяснили, что во время полномасштабной войны семья Борисова приобрела недвижимость и автомобили стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Одна из самых скандальных покупок – вилла в Испании за почти 4 миллиона евро.

На фоне такой информации президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Поручение главы государства уже выполнили.

19 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что бывший одесский военком незаконным путем обогатился на 188 миллионов гривен. 22 июля ему сообщили о подозрении.

Через несколько дней Борисова задержали в Киеве. Он пытался уйти от следствия и использовал элементы конспирации.

Более подробно о скандальных покупках Борисова можете узнать в материале РБК-Украина .

Скандал с Аристовым

Напомним, ранее журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что Юрий Аристов в июле этого года был замечен в пятизвездочной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Информацию об отдыхе депутата подтвердили журналисты и сотрудники гостиницы. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен в сутки.

На этот скандал уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Он подчеркнул, что потребует лишения мандата Аристова и его исключения из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, если информация об отдыхе парламентария на Мальдивах подтвердится.

Следует отметить, что еще в начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ввести выезд за границу для депутатов и других чиновников только в связи с командировкой. Позже правительство ввело соответствующие меры.

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