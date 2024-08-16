Это губительно влияет на климат. Почему Южный океан выбрасывает углекислый газ в атмосферу

Мировой океан поглотил более 90% тепла и 25% избыточного углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу в результате деятельности человека. Больше всего поглощает Южный океан - 40%, но ученые заметили, что иногда он возвращает углерод обратно в атмосферу.

О том, почему так происходит, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию PHYS.org .

Почему Южный океан выбрасывает углекислый газ в атмосферу

Ученые провели новое исследование, в котором определили, как штормы в Южном океане влияют на процесс высвобождения углекислого газа в атмосферу. Результаты были опубликованы в журнале Climate and Atmospheric Science. Их работа позволит исследователям лучше моделировать грядущие изменения океана и климата.

На поверхности океана углекислый газ "течет" между атмосферой и глубинами. Он в океане проходит через различные превращения в результате химических реакций или биологии морской жизни и движется вокруг океанической циркуляции и турбулентности.

В некоторых условиях углекислый газ также может выбрасываться обратно в атмосферу, процесс, известный как дегазация. Понимание того, как углекислый газ идет между океаном и атмосферой, имеет решающее значение для моделирования способности океана поглощать его и прогнозирования последствий изменения климата в будущем.

В индустриальную эпоху океан поглотил более 25% углекислого газа, выбрасываемого в результате деятельности человека, защищая нас от последствий изменения климата. Исторически Южный океан - холодные воды, окружающие Антарктиду - считался основным поглотителем углекислого газа.

Климатические модели показывают, что на Южный океан приходится примерно 40% всего поглощения океаном производимого людьми углекислого газа.

Иллюстрация того, как штормы влияют на выбросы углерода в атмосферу (скриншот сайта phys.org)

Недавние наблюдения показали, что Южный океан может выбрасывать в атмосферу больше углекислого газа зимой, чем раньше. Данные показали сильное сезонное выделение газов в высших антарктических широтах, что поставило под вопрос силу поглощения углекислого газа в Южном океане.

"Мы узнали также, что штормы в Южном океане вызывают высвобождение углекислого газа", - заявила научный сотрудник MBARI Магдалена Карранза, ведущий автор исследования.

Штормы оказывают влияние на обмен углекислого газа на поверхности океана. Во время шторма Южный океан высвобождает часть накопленного углекислого газа, потому что вода богата углеродом. Он поднимается на поверхность и смешивается с верхними слоями океана из-за влияния турбулентности, вызванной сильными ветрами.

Выброс газов является самым высоким в течение суток после шторма. Объем выделения газов, определенный на основе наблюдений, больше, чем должен быть по прогнозируемым моделям.

Добавим, что накопление в атмосфере углекислого газа может вызвать потепление климата вследствие парникового эффекта. Поскольку слой углекислого газа будет задерживать возврат в верхние слои атмосферы теплового излучения.

Исследования провели ученые MBARI по проекту наблюдений и моделирования углерода и климата в Южном океане (SOCCOM) в сотрудничестве с Национальным центром атмосферных исследований (NCAR) и командой исследователей из Университета Квебека в Монреале, NOAA, Обсерватории углерода и климата в Южном океане.