"Это не персонажи из фильмов, а реальные Герои". Бойцы ГУР встретились с молодежью в Киеве

День Героев в Украине: история праздника и его важность сегодня

От Героев Революции Достоинства до защитников Донбасса и воинов, которые защищают Украину в полномасштабной войне с Россией – в этот день мы чествуем всех, кто проявил мужество, готовность к самопожертвованию и патриотизм.

Героев, подобных им, много среди нас – тех, кто ежедневно защищает свободу и независимость нашей страны, подчеркивает Герой Украины, участник российско-украинской войны и сотрудник Музея войны Владимир Жемчугов.

Ко Дню Героев военные подразделений ГУР МО Украины встретились с молодежью (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Идея отмечать этот праздник возникла еще во время Второй мировой войны в среде украинских националистов, говорит он. Он был основан для чествования памяти борцов, которые отстаивали право Украины на независимость и собственный путь", – объясняет он.

Празднование Дня Героев в Украине 23 мая было установлено Организацией украинских националистов (ОУН) еще в 1940-х годах, как день чествования борцов за свободу Украины – всех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость.

Дата 23 мая была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1938 году в Роттердаме агент НКВД убил полковника Евгения Коновальца, одного из главных создателей украинского националистического движения и первого председателя Провода украинских националистов (ПУН).

Однако этот день чтит не только Коновальца, но и Симона Петлюру – главного атамана армии УНР, убитого 25 мая 1926 года в Париже, Николая Михновского – идеолога самостийничества, который умер при загадочных обстоятельствах 3 мая 1924 года. А также сотни тысяч других – воинов УНР, УПА, диссидентов. И современных защитников Украины.

Герой Украины, участник российско-украинской войны Владимир Жемчугов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Сегодня очень важно, чтобы молодежь имела возможность общаться с живыми героями войны. Молодому поколению нужно четко объяснять: на войне гибнут не персонажи из фильмов, а реальные люди – Герои. Они– те, кто хорошо учился, работал, имел мечты и планы, но сознательно встал на защиту страны, чтобы мы с вами могли жить свободно. Наша цель – чтобы в Украине больше не было жертв среди героев. Чтобы молодежь получала примеры для подражания, даже если она не имеет прямого отношения к военной службе. Каждый должен понимать, как в себе воспитывать такие черты, как смелость, ответственность и достоинство", – подчеркнул Владимир Жемчугов.

Во времена СССР День Героев отмечали преимущественно в эмиграции и подпольно в среде украинских националистов. В независимой Украине оно долгое время оставалось неофициальным, но с начала войны с Россией, особенно после 2014 года, его отмечают все активнее.

Герои-добровольцы ГУР, которые прошли самые горячие точки фронта

К чествованию Героев активно приобщается Главное управление разведки МО Украины. С молодежью пообщались три действующих военных ГУР, все они награждены орденом "За мужество".

"Я благодарю музей за эту прекрасную инициативу. Я благодарю наших героев-разведчиков, которые присоединились к этому проекту. Герои – не только из прошлого. Героями являются и современные люди, которые своей жизнью вдохновляют нас, своих детей, и побуждают к борьбе. Они заставляют нас становиться лучше. И мы все вместе – вместе с вами и ради вас, ради будущего – делаем все возможное, чтобы нести правду и веру в свободный мир", – подчеркнул представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Действующий боец ​​тактической группы "Реванш" в составе подразделения активных действий "Артан" ГУР МО с позывным "Россамаха" – родом из Черкасской области.

"Для меня мой родной край – это в первую очередь казачество, это традиции, это история. Это место, где я учился, где я рос. Так сложилось, что я учился в школе-интернате. Но там у нас было максимальное привлечение к украинской культуре. И мои родители также приобщили меня к этому. Думаю, это все повлияло на мой дальнейший выбор и на то, что я решил защищать страну", – говорит он.

Когда началась полномасштабная война, он в тот же день решил присоединиться к Силам Обороны. За участие в боевых действиях на Харьковщине получил почетную награду. Тогда происходило стремительное продвижение наших войск, велись штурмовые действия.

Параллельно продолжался артиллерийский обстрел: бойцы выполняли задачи в сверхтяжелых условиях. Основные силы штурмовой группы столкнулись с вражескими позициями. Один из бойцов ранен. Он получил необходимую помощь и продолжил выполнять задание.

"Даже если ситуация кажется безвыходной – мы идем до конца. Мы знаем, ради чего боремся", – говорит защитник.

Боец "Реванша" с позывным "Самоха" – тоже родом из Черкасской области.

Боец тактической группы "Реванш" ГУР МО, позывной "Россамаха" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Этот регион – сердце Украины, шевченковский край. Когда я учился в школе, было еще сильное влияние Советского Союза. Но, конечно, в школе мы читали Шевченко. Делали свои выводы из того, что он писал. О том, как нас унижали, как над нами господствовали. И все это шло именно от России. Хотелось это изменить, хотелось свободы. Потому что было понимание, что как страна мы заслуживаем лучшего", – говорит он.

Он имел серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на это, он захотел служить родине. Он был уверен, что имеет знания и навыки, которые все же могут понадобиться в армии.

"Когда я понял, что надо идти, то сказал об этом жене. Она сказала, что я и так достаточно долго задержался. И она знала, что рано или поздно я пойду служить, потому что хотел этого. Я прошел отбор в ГУР, и очень рад, что служу сейчас с такими профессионалами", – рассказывает "Самоха".

За время службы он, как и его побратимы, участвовал в боях в самых горячих точках фронта. Во время одного из боевых заданий он получил ранение, но не потерял силу духа.

Боец "Реванша" "Самоха" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Военный с позывным "Тайгет" родился в Полтавской области. Он признается, что в школе было тяжело. Но, скорее, не ему, а его учителям. Потому что был он мятежником.

"Я действительно рос мятежником. Не воспринимал правила, которые казались мне нелогичными – особенно тогда, когда мне никто не мог объяснить, почему они действуют именно так. А в те времена таких правил было немало. То, что у нас часто называли "уставом", на самом деле часто было просто некомпетентностью. Если мне что-то не нравилось – я это менял. Я не терпел, а брал инициативу в свои руки и действовал", – говорит он.

Из уроков истории в школе ему запомнилось, что в решающие моменты противостояния с Российской империей мы проигрывали не потому, что были слабее, а потому, что были разобщены.

"Кто-то брался за оружие и шел в бой, кто-то убегал, а кто-то начинал бороться не с врагом, а между собой – за власть. И россияне всегда этим пользовались. В итоге – нас снова покоряли. Это осознание болело. Было как обида. И я очень хотел, чтобы мы наконец усвоили тот урок. Чтобы больше не повторяли одну и ту же ошибку", – добавляет "Тайгет".

За время гражданской жизни он побывал в более чем 10 странах. Но понял, что реализовать может себя только дома, в Украине. Решил вернуться домой, хотя имел собственное дело.

Присоединившись к спецподразделению ГУР, он также защищал Украину на самых горячих направлениях фронта.

Боец "Реванша" "Тайгет" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Вспоминаю операцию на Харьковском направлении. Нашей задачей было освободить значительную часть территории, чтобы остановить продвижение врага и создать, так сказать, плацдарм для наших сил – для удобного наступления и вытеснения противника с передовой. Когда мы уже освободили примерно 80% этого участка, враг понял, что теряет позиции и ему грозит полный разгром. И именно тогда он начал яростно держать те последние 20%, которые оставались", – вспоминает "Тайгет".

Ему и его группе поставили задачу – выйти на передовые позиции, провести разведку, выяснить, где именно расположены вражеские силы, наладить взаимодействие между нашими подразделениями, которые уже находились в районе, и поддержать дальнейший штурм.

"Благодаря слаженной работе всей команды, благодаря смелости и преданности каждого, нам удалось не просто занять определенную точку – мы смогли переломить ситуацию и ускорить дальнейшее освобождение нашей земли", – подчеркивает боец.

Покорение вершины. Ветераны после ампутаций поднялись на Эверест

Также во время мероприятия с молодежью пообщались два ветерана спецподразделений "Кракен" Иван Тарн и "Артана" Александр Дашко. Это защитники, которые, имея протезы, смогли покорить Эверест.

В рамках благотворительного проекта "Без границ" они смогли показать, что сила духа и выносливость помогает достигать вершин, даже несмотря на ранения и физические особенности. Они смогли подняться на высоту 5280 метров над уровнем моря.

Александр Дашко вспоминает: на момент начала полномасштабного вторжения большинство его друзей были в Харькове. Он чувствовал, что нужен там. Он пошел служить, и хорошо себя проявил. Это заметили в ГУР, и предложили присоединиться к их рядам, предложили пройти квалифицированное обучение.

"Мы с Главным управлением разведки нашли друг друга. И фактически это они меня нашли", – говорит ветеран.

После ранения в бою Александр носит протез. Несмотря на это, он согласился покорить вершину Эверест. Даже зная, что много скалолазов там погибло. Он хотел показать, что ампутация не является приговором. Более того – можно достигать цели и осуществлять мечты.

Ветераны спецподразделений "Кракен" Иван Тарн и "Артана" Александр Дашко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"В мой успех мало кто верил – у меня высокая ампутация. Часто слышал: 'Туда и люди с двумя ногами не всегда доходят, а ты еще и здоровье потеряешь окончательно'. Было тяжело. Но я сделал это - для себя и для других ребят с ампутациями. Они должны увидеть, что жизнь после потери конечностей не заканчивается", – поделился впечатлениями ветеран спецподразделения "Артан" Александр Дашко.

Ветеран спецподразделения "Кракен" Иван Тарн поднялся на Эверест вместе с Александром.

"Что меня мотивировало? Прежде всего – желание показать, что жизнь после ранения не заканчивается. Можно не только жить, но и достигать новых целей, быть заметным, действовать. Мы хотели вдохновить тех, кто сейчас проходит реабилитацию после ампутаций, кто только начинает принимать новую реальность. Хотелось показать, что даже после всего пережитого –возможно вернуться к активной жизни, к службе, к самореализации", – говорит он.

Они с Александром также хотели напомнить миру: украинские ветераны – это не просто люди с инвалидностью. Это сильные, опытные, боевые личности. Вместе с нами были операторы, которые снимали экспедицию. Из этого создадут фильм, где зрители увидят, через что ветераны прошли и чего достигли.

"Мы способны на большие дела, если объединимся. Мы тоже были простыми людьми, мы сомневались, боялись. Но сделали свой выбор и стали частью новой истории. Несмотря на ранения, потери, сомнения – мы идем дальше. Этот путь меняет каждого из нас. Но вместе мы должны построить такое государство, которое будет готово к вызовам и которое в конце концов победит", – подчеркивает ветеран.