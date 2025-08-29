"Это перекладывание ответственности на военных", - УДАР о согласовании массовых мероприятий с Генштабом

Партия "УДАР Виталия Кличко" призывает власти не перекладывать политическую ответственность на ВСУ и отменить решение о согласовании массовых мероприятий с военным командованием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Притворная забота о безопасности страны не должна служить прикрытием для внедрения авторитарных практик. Это разрушает доверие к государству и играет на руку врагу", - говорится в заявлении партии УДАР.

Политсила призывает правительство отменить свое решение и не перекладывать политическую ответственность на военных.

"Украина борется с авторитарной россией. Мы не можем допустить, чтобы в нашем государстве под прикрытием войны, руками военных происходило сворачивание демократии и свободы", - подчеркивает УДАР.

В партии отметили, что решение правительства о согласовании массовых мероприятий с военными является политическим шагом, с помощью которого власти пытаются найти механизм запрета гражданских акций протеста.

"Мы считаем этот шаг политическим и угрожающим. Это не о безопасности. Это о страхе власти перед людьми, перед общественным проявлением позиции. После атак на независимость НАБУ и САП, после волны общественного протеста власти пытаются найти механизм запрета гражданских акций, выступающих против ее часто незаконных действий. Наиболее цинично, что делать это планируют, прикрываясь военными", - отметили в партии УДАР.

Как говорится в заявлении, власти фактически превращают Генштаб в цензора массовых мер.

"Правительство своим решением фактически превращает Генштаб в собственный политический инструмент цензора массовых мероприятий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на войне, защищать страну от агрессора, военные будут вынуждены рассматривать тонны "спама" тысячи заявлений от организаторов концертов, общественных организаций или активистов", - сказано в заявлении.

В партии считают, что это не только обесценивает миссию военных, но подставляет армию под политическую ответственность за любые запреты. И в то же время дает возможность властям "разрешать/запрещать" те или иные массовые акции, оставаясь формально вне кадра".

В партии заявляют, что решение правительства является "неуважением к обществу и попыткой подмять под себя демократию, используя войну".

"Мы уже наблюдали подобную картинку, когда власть полностью сняла с себя ответственность за мобилизацию и полностью перебросила ее на военных. Последствия мы видим - катастрофическая нехватка личного состава в подразделениях, которая никоим образом не обходит власть - она ​​же формально здесь ни при чем", - отмечают в партии УДАР.