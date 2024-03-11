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Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты на Запорожском направлении все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается Запорожского направления, могу сказать такую информацию, которая немного беспокоит - россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом", - заявил он.

По словам Лиховия, за всю предыдущую неделю - с понедельника по воскресенье - было зафиксировано около 60 сбросов гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия, в основном это хлорпикрин или что-то подобное. 

"За вчерашние сутки было девять таких сбросов. Почти все на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом - артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то "оружию последней надежды" - это химические отравляющие вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов. Приходится применять средства индивидуальной защиты, бороться с российскими дронами, которые участвуют в этих сбросах", - рассказал он.

Другие подобные случаи

На прошлой неделе представитель Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

С начала этого года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.

Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.

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