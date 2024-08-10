"Это самая лучшая работа в мире". История мобилизации журналиста РБК-Украина в 110 ОМБр

О том, как происходит мобилизация и прохождение "курса молодого бойца", а также к чему следует готовиться мужчинам, - читайте в колонке экс-журналиста РБК-Украина, курсанта 110 ОМБр Дмитрия Браславского.

Поход в ТЦК

Мобилизация в украинском обществе стала темой, которую обсуждают почти все граждане. Военные давно говорят, что она "коснется всех", и это очевидно для многих, ведь полномасштабная война длится уже 2,5 года и пока не ясно, когда она может завершиться. Поэтому я решил вступить в Силы обороны и на своем опыте рассказать об этом более детально.

Российская пропаганда распространяет массу фейков и дезинформации о том, как мужчин буквально отлавливают на улицах, а через несколько дней их якобы уже отправляют на передовую. Я решил пойти в ТЦК и СП после того, как президент подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. С этого момента я должен был сдать свое приписное и получить военный билет.

В сам ТЦК поначалу попасть было не просто, ведь там появилась электронная очередь, а записаться "день в день" почти невозможно. С третьего раза я попал в нужный кабинет, принес документы, но мне сказали сделать копии и появиться через неделю. В следующий раз мне выдали направление на прохождение медкомиссии, на которую я потратил значительное количество времени и в конце концов меня сочли годным к службе.

Пока я посещал ТЦК и больницу, обращал внимание на других военнообязанных, большинство из которых получили повестку на улице или их привезла полиция. Многие из них уже думали о том, куда пойти служить, и звонили своим знакомым, у которых хотели получить рекомендательное письмо (отношение) к конкретной бригаде.

110 отдельная механизированная бригада

Поиском бригады, в которой я буду служить, занялся буквально с первых дней визитов в ТЦК. Мне сразу намекнули, что если человек уже пришел в ТЦК, то почти нет шансов, что его просто так отпустят домой (если у него нет отсрочки или брони).

Впоследствии удалось найти контакты человека из 110 бригады, которому я отправил резюме и уже через 2 дня приехал к нему на собеседование. По итогу мне сказали, что сделают рекомендательное письмо, с которым я пойду в военкомат. Пришлось ждать еще неделю, потому что бригада собирала группу людей, которых хотели оформить одновременно.

Ввиду опыта работы в сфере журналистики мне удалось подобрать смежную специальность в бригаде, хотя однозначно придется осваивать и новые навыки.

Дмитрий мобилизовался в начале июля 2024 года (фото из личного архива)

"Учебка"

После оформления всех документов мне назначили день отправки и отвезли на БОВП - базовую общевойсковую подготовку. Это раньше называли курсом молодого бойца или же "учебкой". В течение 35 дней я в должности курсанта и опытные инструкторы обучают таких же, как и я, азов военного дела.

Мне в каком-то смысле повезло, ведь в "учебку" меня привезли в пятницу, а сам курс начался в понедельник. При этом многие ребята ждали этого больше месяца, ходили в наряды, копали окопы. Поэтому российские фейки о том, что "людей забрали с улицы и через день отправили на фронт", можно легко развенчать.

Первая неделя оказалась почти вся лекционной, но в субботу нас отправили на первые стрельбы. Воскресенье является законно выходным и можно даже сходить в магазин или забрать посылку от родных.

На второй неделе стрельб стало больше, так же как и походов в лес. Инструкторы между собой чередуются, к обеду нам могут рассказывать о методах зачистки окопов, а после него курсанты учатся медицине.

Следует подчеркнуть, что сам процесс обучения достаточно интересен, но при этом важно быть выносливым и сильным. Ведь почти каждый поход на стрельбы или в лес происходит в бронежилете, каске и для людей, которые мало занимаются спортом, это стало определенным вызовом.

Люди

Отдельного внимания заслуживают те, кто вместе со мной решил присоединиться к Силам обороны. История каждого человека почти уникальна и услышав ее, ты переживаешь о ней полностью. Большинство имеют рекомендательные письма в разные бригады, но при этом есть и те, кого "поймали на улице".

Единственным, что крепко объединяет всех нас, есть отвращение и ненависть к врагу. Почти никому не нужно объяснять, кто такие россияне и почему с ними практически невозможно договориться.

Но тему политики лучше не обсуждать, потому что почти все имеют разные мнения и спокойный разговор может превратиться в пылкую дискуссию.

Именно на "учебке" у каждого могут появиться новые друзья, новые побратимы. Это очень важно, потому что поддерживает психологическое состояние, которое у каждого по-разному справляется с новой обстановкой и новой ролью в жизни.

Сейчас Дмитрий проходит базовую общевойсковую подготовку (фото из личного архива)

Почему нужно идти в армию и к чему следует готовиться

Я не претендую на то, что моя история является примером и вы обязательно попадете в похожие условия. Ведь есть "Десна" или "Гончаровск" и там все гораздо строже. Но лучше заранее искать себе должность по своему профилю, ходить на собеседование в бригады и тогда у вас есть шанс попасть туда, куда вы хотите.

Ведь в ТЦК я видел людей, которые еще с утра шли на работу, в обед заполняли бланки, а к вечеру их везли в "учебку". И в большинстве своем эти люди попадут туда, куда скажут, а рекомендательное письмо вряд ли им поможет.

Описывать пафосным тоном простые вещи уже очевидно не надо, все мы понимаем, что война не где-нибудь, а у нас дома. И только от нас зависит, как далеко она сможет зайти. Мои побратимы не размышляют в голосе о победе и не упоминают о границах 1991 года. Они просто понимают, что есть враг, убивающий наших сограждан, поэтому его нужно ликвидировать. Этой мотивации достаточно, чтобы выйти из зоны комфорта и уйти в армию.

Более 5 лет я работал в сфере журналистики, последние почти 2 года в РБК-Украина, и теперь я овладеваю навыками, которые раньше мне казались ненужными. Важно подчеркнуть, что следует иметь хорошее физическое состояние, быть стрессоустойчивым и уметь общаться с разными людьми. Не просто общаться, а находить контакт, буквально дружить.

С собой не стоит брать много вещей, ведь форму выдадут уже в "учебке". Берите повербанк, средства от комаров и тетрадь с ручкой, ведь многое придется конспектировать.

Будьте готовы делать все оперативно, жить по графику, слушать и выполнять приказы и заниматься саморазвитием. Ибо только самостоятельно вы можете превратиться в "рекса".

Дмитрий Браславский во время прохождения "курса молодого бойца" (фото из личного архива)

"Это лучшая работа в мире"

Я далеко не герой, я обычный гражданин, выполняющий свой конституционный долг и именно такие люди окружают меня на БОВП. В этой атмосфере находиться приятнее, здесь редко кто раздувает "измену". Здесь готовятся защищать свою страну, свой дом и родных. И обсуждают планы на будущее, кто и чем будет заниматься "после войны".

И когда мы идем на очередное занятие в лес, довольно часто в строю повторяется всем известная фраза из фильма - "Это лучшая работа в мире".