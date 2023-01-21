Это катастрофа: в немецком Бундестаге недовольны результатом "Рамштайна" по танкам

"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует об этой теме общественность - просто катастрофа, поскольку, с одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения о боевых танках создается другое впечатление", - говорит Штрак-Циммерман.

По ее словам, новый министр обороны Германии Борис Писториус якобы "находится на цепи".

"Сигнал был бы правильным, если бы мы дали партнерам зеленый свет. Не все должны (передавать танки - ред.), а те, кто имеет Leopard 2 и кто готов поставить их Украине. Это был бы первый шаг", - считает Штрак-Циммерман. .

В свою очередь она напомнила, что в Европе насчитывается почти 3000 танков Leopard 2.

"Даже если поставить часть из них - это будет настоящим сигналом", - подытожила Штрак-Циммерман.

Напомним, что вчера во время заседания "Рамштайна" так и не была достигнута договоренность о передаче Украине немецких танков Leopard 2.

Тем не менее, ряд стран объявили о своей готовности передавать эти танки в Украину и, следовательно, продолжают призывать в Берлин дать "зеленый свет" для их отправки.

В свою очередь, на Банковой объяснили Германии, что каждый день промедления стоит жизни для украинцев.

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