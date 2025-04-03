Это экономическая катастрофа: премьер Франции о тарифах Трампа

Байру раскритиковал США за предательство своих союзников, предупредив о "серьезных временах", с которыми сталкиваются Европа и Запад.

Выступая в французском Сенате, он также заявил, что этот шаг станет "катастрофой для США и для граждан США".

"Идея о том, что каждый из крупнейших регионов мира замкнется сам в себе и что торговые войны теперь должны стать правилом (...), таит в себе опасности, которые, к сожалению, со временем станут реальностью", - добавил он.

Премьер-министр Франции обвинил "правительство самого важного государства на планете", США, в том, что оно "повернулось против своих союзников" и "больше не солидарно с ними" в этой "торговой войне". "Мы, те, кто вместе образовали альянс свобод на Западе, по крайней мере, мы верили, что это так", - сказал он.

"Мы вступили в серьезные времена", - добавил он, - "и это открывает период неопределенности, который ставит под вопрос то, что мы так долго строили, и который ставит под вопрос нашу экономику и французское общество в целом".