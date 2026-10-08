"Это помогает врагу": Минэнерго обратилось к украинцам из-за ударов по энергообъектам

Украинцев призывают воздержаться от публикации фото и видео с мест попадания по энергообъектам, поскольку это помогает врагу корректировать удары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики.
"В последние недели Россия существенно усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Враг намеренно целит в линии электропередач и трансформаторы, что делает невозможным передачу света потребителям", - подчеркнули в министерстве.
Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить оборудование и стабилизировать работу сети. Однако распространение кадров с мест прилетов в социальных сетях создает дополнительные риски.
В ведомстве отмечают, что даже короткое видео или отдельный снимок может содержать важные для окупантов детали. В частности, речь идет о точной локации удара, масштабе повреждений и ходе восстановительных работ.
"Эту информацию могут использовать для корректировки дальнейших атак", - подчеркнули в Минэнерго.
Кроме того, обнародование таких материалов подвергает опасности ремонтные бригады и существенно усложняет их работу на объектах.
В этой связи граждан призывают не снимать и не распространять кадры поврежденных объектов, места попаданий или перемещения специалистов.
"Дайте специалистам возможность проделать свою работу без лишнего риска", - призвали в министерстве.
Украинцам напомнили, что вся оперативная информация о состоянии энергосистемы и последствиях обстрелов обнародуется исключительно на официальных ресурсах.
Напомним, россияне сегодня вечером ударили по важному для Киева энергетическому объекту. В некоторых районах столицы начались перебои с электричеством, также снизилось давление воды.