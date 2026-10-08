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"Это помогает врагу": Минэнерго обратилось к украинцам из-за ударов по энергообъектам

20:45 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Минэнерго призвало не публиковать фото и видео попаданий по энергообъектам (коллаж РБК-Украина)

Украинцев призывают воздержаться от публикации фото и видео с мест попадания по энергообъектам, поскольку это помогает врагу корректировать удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

"В последние недели Россия существенно усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Враг намеренно целит в линии электропередач и трансформаторы, что делает невозможным передачу света потребителям", - подчеркнули в министерстве.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить оборудование и стабилизировать работу сети. Однако распространение кадров с мест прилетов в социальных сетях создает дополнительные риски.

Опасность публикации фото и видео

В ведомстве отмечают, что даже короткое видео или отдельный снимок может содержать важные для окупантов детали. В частности, речь идет о точной локации удара, масштабе повреждений и ходе восстановительных работ.

"Эту информацию могут использовать для корректировки дальнейших атак", - подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, обнародование таких материалов подвергает опасности ремонтные бригады и существенно усложняет их работу на объектах.

В этой связи граждан призывают не снимать и не распространять кадры поврежденных объектов, места попаданий или перемещения специалистов.

"Дайте специалистам возможность проделать свою работу без лишнего риска", - призвали в министерстве.

Украинцам напомнили, что вся оперативная информация о состоянии энергосистемы и последствиях обстрелов обнародуется исключительно на официальных ресурсах.

Напомним, россияне сегодня вечером ударили по важному для Киева энергетическому объекту. В некоторых районах столицы начались перебои с электричеством, также снизилось давление воды.

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