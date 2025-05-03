"Это демократия": Рубио и МИД Германии поссорились из-за партии AfD

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал официальный Берлин за решение признать экстремистской партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Немецкое Министерство иностранных дел ему публично ответило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Рубио и МИД Германии в соцсети X.
Так, американский госсекретарь обвинил официальный Берлин в слежке за оппозицией, назвав это "замаскированной тиранией, а не демократией".
"По-настоящему экстремистской является не популярная AfD, занявшая второе место на недавних выборах, а смертоносная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает AfD. Германия должна изменить курс", - написал Рубио в соцсети X.
Немецкий МИД ответил на это сообщение госсекретаря США комментарием, в котором подчеркнул, что решение по AfD - результат тщательного и независимого расследования.
"Это и есть демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства права. Окончательное слово будет за независимыми судами. Мы научились из нашей истории, что правый экстремизм должен быть остановлен", - заявил МИД Германии.
AfD - праворадикальная партия, созданная в 2013 году как критик ЕС и миграционной политики. Впоследствии она стала известной из-за жесткой антииммигрантской позиции, евроскептицизма и националистических заявлений. В 2025 году AfD получила более 20% голосов на выборах и стала второй силой в Бундестаге.
В пятницу, 2 мая, партию AfD признали экстремистской организацией из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов. Это позволяет государству вести за партией наблюдение, а также может открыть путь к ее запрету. В партии это назвали политическим преследованием.
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