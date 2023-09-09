"Это не слухи": Подоляк о предложении ООН по возвращению РФ к "зерновой сделке"

ООН предложил России соглашение, чтобы вернуть ее к "зерновой сделке". Это была черновик, но он говорит о том, что ООН действительно не понимает, что это за война.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сегодня, 9 сентября, в сети появилась информация, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил России соглашение из четырех пунктов, чтобы Россия вернулась к "зерновой сделке".

На вопрос журналиста по поводу слухов по этой теме Подоляк ответил, что такое соглашение действительно существует.

"Это не слухи. Это безусловно была черновик, который говорит о том, что ООН действительно не понимает, что это за война, к чему может привести такая позиция, которая точно поощряет Россию к продолжению войны, максимизации войны, к увеличению масштабов войны. Безусловно, ООН будет оправдываться, но это выглядит крайне нелепо", - сказал советник ОП.

Детали соглашения для России от ООН

Пункты, приводимые СМИ, якобы взяты из секретного письма Гутерреша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Пункты сделки выглядели так:

Отмена санкции ЕС (исключение из системы SWIFT) против Аграрного банка РФ. Речь идет об использовании специально созданной компании российского банка RSHB Capital SA для обхода санкций.

Страхование российских кораблей от "атак Украины в Азовском и Черном морях".

Помощь ООН в размораживании активов российских компаний по производству удобрений в ЕС.

"Обеспечение доступа российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения"

По данным СМИ, Кремль пока не согласился на это, ведь считает предложения "слишком хорошими", чтобы быть правдой.

"Зерновая сделка"

После выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран. В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.

В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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