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Царь-колокол, царь-пушка, а теперь царь-окоп. У Резникова высмеяли мега-ров россиян под Мелитополем

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Украина, Воскресенье 09 апреля 2023 20:29
Царь-колокол, царь-пушка, а теперь царь-окоп. У Резникова высмеяли мега-ров россиян под Мелитополем Фото: Минобороны высмеяло российский окоп в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Длиннющий "Царь-окоп", вырытый россиянами в Запорожской области, станет для России таким же бесполезным как "Царь-колокол" и "Царь-пушка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Twitter.

"Царь-колокол, который треснул во время отливки, так и не стрелявшая Царь-пушка, а теперь такой же ненужный 70-километровый Царь-ров, выкопанный россиянами в Запорожской области", - написали в министерстве.

Фото: спутниковые снимки российского окопа (investigator.org.ua)

Минобороны также спрашивает, не являются ли это теми уникальными чертами российской цивилизации, о которых так любит говорить российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, в начале сентября 2022 года россияне начали рыть окоп в Запорожской области. Он простирается от поселка Семеновка под Мелитополем до Мариновки Приморского района.

В ВСУ отреагировали на рекордный окоп россиян в Запорожской области. Заявив, что выкапывание окопа протяженностью 70 километров является проявлением страха перед украинским контрнаступлением.

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