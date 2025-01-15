ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных заложников, - СМИ

Соглашение Израиля и ХАМАС об освобождении заложников

Как писало РБК-Украина, ХАМАС одобрил соглашение с Израилем освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.

Позже новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в Секторе Газа будут освобождены. Это произойдет в ближайшее время.

Вскоре СМИ объявили, что Израиль достиг соглашения по Сектору Газу, которое открывает путь к прекращению огня в этом регионе.

В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. Известно, что, вероятно, ХАМАС удерживает 94 заложника. Первыми должны быть освобождены 33 из них - дети, женщины, старики и больные люди.

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