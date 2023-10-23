ЦАХАЛ массированно ударил по объектам "Хезболлы" и ХАМАС

Он отметил, что Армия обороны атаковала две ячейки "Хезболлы" в районах Матат и горы Дов на юге Ливана.

"Согласно подозрению, отряды намеревались запустить зенитные и обычные ракеты в сторону Израиля", - отметил Хагари.

Кроме того, он заявляет, что ЦАХАЛ совершает волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

צה"ל תקף לפני זמן קצר שתי חוליות מחבלים שזוהו בשטח לבנון, ב׫



על פי החשד החוליה במתת התכוונה לשגר טילי נ"ט לעבר שטח ישראלה אשגר רקטות שתי החוליות סוכלו בטרם ירו. ( @IDFSpokesperson ) 22 октября , 2023

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זו עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה: pic. צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) октябрь 22, 2023

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

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