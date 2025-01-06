Трюдо, вероятно, уйдет в отставку с поста премьера Канады и лидера партии, - Reuters
Премьер-министр Канады Джастин скорее всего, объявит о своем намерении уйти в отставку. Вероятность этого растет, однако он еще не принял окончательного решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Glode and Mail.
Изначально издание Glode and Mail сообщило, что Трюдо, как ожидается, уже в сегодня объявит о своем уходе с поста лидера правящей Либеральной партии Канады после 9 лет пребывания у власти. Источники сказали, что точно не знают, действительно ли именно в понедельник будет объявление о планах уйти, но ожидают, что это произойдет до внеочередного заселения либеральных законодателей в среду.
В свою очередь уход Трюдо оставит партию без постоянного лидера в то время, когда согласно опросам либералы сокрушительно проиграют оппозиции (консерваторам) на выборах, которые должны состоятся до конца октября. СМИ пишет, что из-за таких мрачных прогнозов все более число либеральных парламентариев публично призывают Джастина Трюдо покинуть пост.
Причем речь идет не только о лидерстве партии, но и должности премьера. В публикации Globe and Mail говорится, что пока неясно, уйдет ли Трюдо немедленно или останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран новый лидер либералов.
При этом Reuters отмечает, что речь не только об отставке с поста главы правящей партии, но и должности премьер-министра.
После опубликованного материала вышла публикация и в Reuters со ссылкой на свой источник, который подтвердил те же факты.
Агентство пишет, что Трюдо занял пост лидера либералов в 2013 году, когда партия переживала серьезные трудности и впервые опустилась на третье место в палате общин.
Если же премьер действительно уйдет в отставку, то это, вероятно, спровоцирует новые проведению скорых выборов, чтобы сформировать стабильное правительство, которое будет способно взаимодействовать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа в течение следующих четырех лет.
Также Reuters со ссылкой на Globe and Mail пишет, что Трюдо обсудил в министром финансов Домиником Лебланом вопрос о том, готов ли он занять пост временного лидера партии и премьер-министра. При этом добавил, что это будет невозможно, если Леблан планирует баллотироваться на пост лидера.
Напомним, под конец декабря агентство Reuters тоже сообщало, что Трюдо может потерять свою должность в январе. Однако другим способом - ему грозили представить вотум недоверия после того, как Палата общин вернется с зимних каникул 27 числа.
"Неважно, кто возглавляет Либеральную партию, время этого правительства истекло. Мы выдвинем четкий вотум недоверия на следующем заседании Палаты общин", - сказал лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх.
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