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Труханов вніс заставу в 30 млн гривень

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу. Він проходить підозрюваним у справі про злочинну організацію.

Про це РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді України.

У жовтні ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

"Так, вчора була внесена застава в розмірі 30 млн гривень", - повідомили РБК-Україна в суді.

Зазначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

Справа Труханова

На початку жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання і бізнесмену Галантернику.

Всього у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними Національного антикорупційного бюро України, 10 є членами злочинної організації, а решта - співучасниками вчинення злочинів.

Учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету та землею, повідомляло НАБУ.

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Генадій Труханов