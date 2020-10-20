Труханов: на вулицях Одеси повинно бути світло і безпечно

До кінця наступного року новою системою зовнішнього освітлення планується охопити всі двори і магістралі міста - від густонаселених вулиць до приватного сектора.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Роботи стартували в Суворовському районі Одеси, де новими світильниками обладнано вже понад 1000 світлоточок.

"Це освітлення нового покоління. Крім того, що нові світильники по споживаній потужності економніше на 30-40% експлуатованих нами раніше, економії можна досягти і шляхом регулювання яскравості освітлення. Наприклад, після півночі, коли людей у дворах практично немає, яскравість можна зменшити вдвічі", - сказав Труханов.

Також нова система зовнішнього освітлення з'явилася біля залізничного вокзалу.

"Якщо говорити про тих ділянках робіт, які виконуються зараз, на них витрачено близько 50 мільйонів гривень. Але завдяки економії електроенергії, ми отримаємо окупність протягом п'яти-семи років. У цьому році ми розраховуємо завершити роботи в Суворовському районі і на основних магістралях до центру міста. І до кінця майбутнього року ми встановимо нове освітлення по всьому місту", - розповів глава департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Нагадаємо, робота проводиться в рамках проекту "Вечірня Одеса" відповідно до карти зовнішнього освітлення Одеси, яка була розроблена восени 2020 року.