ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Труханов: проект консервації Будинку Гоголя буде розроблено до середини вересня

Одеса, П'ятниця 28 серпня 2020 18:31
Труханов: проект консервації Будинку Гоголя буде розроблено до середини вересня
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Крім того, на будинку вже встановлено банер, навколо флігеля - будівельні ліси

Міська влада і представник ОСББ "Затишне" підписали меморандум про співробітництво у сфері збереження об'єкта культурної спадщини - Будинку Гоголя в Одесі.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Ми з власниками зійшлися в єдиній позиції, що архітектурна спадщина одеситів має служити. Сьогодні ми рухаємося згідно з виробленою "дорожною картою": на будинку вже встановлено банер, навколо флігеля - ліси. До 15 вересня має бути розроблено проект консервації будівлі. Паралельно розробляється проект ремонтно-реставраційних робіт", - заявив мер Одеси.

Труханов також підкреслив, що один з важливих пунктів меморандуму, запропонованих самими власниками - розглянути можливість розміщення в Будинку музейної експозиції, присвяченої Гоголю та вільного доступу до неї.

Міський голова закликав одеситів, які мають власність у будинках-пам'ятках архітектури, наслідувати прикладу ОСББ "Затишне", адже об'єднання зусиль дозволить місту прискорити темпи відновлення своєї спадщини.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що Будинок Гоголя знаходиться в аварійному стані і потребує термінової консервації, щоб уникнути подальшого руйнування.

Такі висновки зробила комісія, створена 30 липня для обстеження стану фасадного Г-подібного корпусу, відомого як Будинок Гоголя.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесаГенадій Трухановархитектура
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся