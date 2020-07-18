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Труханов: ми зробили все, щоб захистити одеситів від простою Delfi

Одеса, Субота 18 липня 2020 16:19
Труханов: ми зробили все, щоб захистити одеситів від простою Delfi
Фото: танкер Delfi (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Основне завдання - поставити судно на кіль для подальшого буксирування

З самого ранку в Одесі тривають підготовчі роботи з підйому затонулого танкера Delfi. Роботи проводять рятувальники і водолази міської водолазної служби.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, основне завдання - поставити судно на кіль для подальшого буксирування.

За станом на 15.00 роботи припинені підрядником, так як не витримав трос одного з буксирів.

У роботах задіяні декілька одиниць техніки і 12 фахівців профільних міських служб.

Труханов: ми зробили все, щоб захистити одеситів від простою Delfi

Труханов: ми зробили все, щоб захистити одеситів від простою Delfi
"З самого початку ми забезпечували постійний моніторинг навколо цього танкера. І чим раніше була б реакція з боку відповідальних осіб, тим простіше була б організація процесу евакуації судна", - заявив мер Одеси.

За словами Труханова, мерія зробила все для того, щоб убезпечити одеситів і гостей міста від наслідків простою судна.

"І сьогодні ми, як ніхто зацікавлені в тому, щоб це судно покинуло одеський берег і силами наших фахівців допомагаємо проводити всі необхідні роботи", - підкреслив Труханів.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля узбережжя Одеси 22 листопада 2019 року в районі одного з міських пляжів. З перших днів пригоди міська мерія забезпечила всі заходи безпеки, в тому числі екологічної. Також під час аварії танкера одеські водолази врятували трьох членів екіпажу.

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