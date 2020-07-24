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Труханов: ми зробимо все для того, щоб 1 вересня діти пішли до школи

Одеса, П'ятниця 24 липня 2020 14:42
Труханов: ми зробимо все для того, щоб 1 вересня діти пішли до школи
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

За словами мера Одеси, формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації

В Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в ході робочого виїзду в Одеський ліцей №81, де він ознайомився з одним із варіантів організації роботи школи в період пандемії.

"Завдання, яке було поставлено - 1 вересня діти повинні піти в школу! Щоб це зробити, ми повинні максимально убезпечити дітей від можливості зараження, для цього з міського бюджету було виділено понад 23 мільйонів гривень на придбання миючих, деззасобів, захисних масок, рукавичок, безконтактних термометрів", - сказав Труханов.

За його словом, в Одесі пропонують працювати за змішаною системою навчання: будуть поєднуватися класно-урочна система та технології дистанційного навчання.

Головне, зазначає Труханов, мінімізація контактів учнів між собою, а також дотримання всіх карантинних обмежень. Для цього пропонується відкривати всі доступні входи, скласти окремий графік уроків і змін для кожного класу, а також - відмовитися від кабінетної системи і закріпити один кабінет за кожним класом.

Розклад пропонують також зробити гнучким - педагоги самі будуть вибирати, які предмети і теми будуть проводити очно, а які дистанційно. Що стосується організації харчування школярів, то пропонується використовувати індивідуальні порційні сніданки та обіди.

"Наше головне завдання - збереження здоров'я учасників освітнього процесу, і ми зробимо для цього все можливе", - резюмував міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов ввів мораторій на висотну забудову узбережжя міста. Зокрема, мораторій стосується видачі нових містобудівних умов і обмежень для проектування об'єктів будівництва в прибережній зоні і в центральному історичному ареалі міста Одеси.

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